POL-BOR: Gronau - Radfahrer erfasst und leicht verletzt

GronauGronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 56 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Das Geschehen spielte sich gegen 07.20 Uhr auf der Vereinsstraße ab - die Schilderungen der Beteiligten dazu weichen jedoch voneinander ab: Der Gronauer gab an, zunächst den Radweg an der Vereinsstraße in Richtung Ochtruper Straße befahren zu haben. Kurz vor der Einmündung Spinnereistraße sei er auf die Fahrbahn gewechselt und habe mit dem Arm Zeichen zum Linksabbiegen gegeben. Er habe sich zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet und habe schließlich einen entgegenkommenden Wagen abgewartet. In dieser Situation sei er von hinten von einem Pkw erfasst worden. Dessen Fahrerin, eine 21-jährige Gronauerin, erklärte, in gleicher Richtung wie der Radfahrer unterwegs gewesen zu sein. Dieser sei ihr vor den Wagen gefahren, und sie sei daraufhin mit ihm zusammengestoßen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat zu melden: Tel. (02562) 9260. Dies gilt insbesondere für den unbekannten Fahrer eines Lkws, der an der Unfallstelle angehalten hatte.

