Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Wochenende sind unbekannte Täter in einen Kindergarten auf dem Ostring eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen eine Tür auf und durchsuchten ein Büro und den Personalraum nach Diebesgut. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld aus dem Büro. Da am Wochenende auch in einen Lehrcontainer einer benachbarten Grundschule am Förenkamp eingebrochen wurde, wird ein Tatzusammenhang geprüft. Aus dem Lehrcontainer wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts gestohlen.

Gladbeck:

Auf der Horster Straße in Gladbeck-Mitte sind unbekannte Täter zwischen dem späten Sonntagnachmittag und Montagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten dann mehrere Räume nach Diebesgut. Gestohlen wurde offensichtlich Bargeld. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Marl:

Auf dem Uranusweg wurde am Montagabend in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter ein gekipptes Fenster, um herein zu kommen. Anschließend durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck. Die Täter flüchteten über die Terrassentür.

Waltrop:

Auf dem Bachweg haben unbekannte Täter eine Kupferstatue aus einem Vorgarten gestohlen. Die Figur war auf einem Sockel befestigt - die Täter müssen sie gewaltsam gelöst haben. Die Tat ist vermutlich am frühen Montagmorgen, gegen 3 Uhr, passiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

