Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: 97-jährige Frau bestohlen; Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen

Sinsheim (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, wurde eine 44-jährige Frau vorläufig festgenommen. Sie steht im dringenden Verdacht, gegen 10 Uhr eine 97-jährige frau bestohlen zu haben.

Die Verdächtige war mit einer 43-jährigen Begleiterin am Dienstagvormittag in der Uhlandstraße unterwegs, klingelte an Haustüren und bettelte nach Geld. Die 97-Jährige übergab an der Haustür aus ihrem Geldbeutel einen 5.- Euroschein an die 44-Jährige, die ihrerseits die günstige Gelegenheit nutzte, in das Scheinfach des Geldbeutels griff und einen 10.- Euroschein entwendete. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Die betagte Frau wandte sich anschließend an eine Nachbarin, die die Polizei verständigte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Duo im Bereich Sinsheim-Nord, unweit des Tatorts angetroffen. Die 44-Jährige wurde festgenommen wurde, auf sie traf die Beschreibung exakt zu. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau, die bereits in der Vergangenheit in ähnlicher Art und Weise auffällig geworden ist, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bereits gegen 9 Uhr fielen einem Anwohner in Sinsheim-Ost zwei Bettlerinnen auf. Diese wurden kurz danach von einer Streife in der Longué-Straße kontrolliert. Straftaten wurde den beiden Frauen im Alter von 22 und 51-Jahren nicht nachgewiesen. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass sie gemeinsam mit den beiden in Sinsheim-Nord festgestellten Frauen auf Betteltour waren.

Mit einem weiteren Auftreten dieses Quartetts, sowohl in Sinsheim als auch in anderen benachbarten Gemeinden ist zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell