Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

GronauGronau (ots)

Drei Fahrzeuge waren am Donnerstag auf dem Heerweg in Gronau in einen folgenreichen Unfall verwickelt. Dort hatte es gegen 13.20 Uhr gekracht: Ein 30-jähriger Bad Bentheimer war in Richtung Ochtruper Straße an einem parkenden Wagen vorbeigefahren und dahinter wieder nach rechts eingeschert. Zu spät bemerkte er, dass die Fahrzeuge vor ihm erneut hinter einem weiteren parkenden Wagen gestoppt hatten, um den Gegenverkehr abzuwarten. Der Bad Bentheimer prallte auf das Fahrzeug eines 30-jährigen Gronauers vor ihm - der Aufprall schob dessen Wagen auf das erste wartende Auto in der Reihe, an dessen Steuer ein 20-jähriger Gronauer saß. Dieser erlitt leichte Verletzungen, ebenso ein 25 Jahre alter Beifahrer aus Gronau, der im Auto des 30-jährigen Gronauers gesessen hatte. Die Verletzten kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.600 Euro.

