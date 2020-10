Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Anzeige gegen Masken-Verweigerinnen

GronauGronau (ots)

Die Pandemie grassiert. Doch trotz steigender Zahlen und eindringlicher öffentlicher Appelle mag sich nicht jeder an einfache Schutzmaßnahmen halten, um sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu bewahren. Ein entsprechendes Negativbeispiel lieferten am Donnerstag zwei Kundinnen eines Geschäftes in Gronau: Obwohl Mitarbeiterinnen sie dazu aufforderten, setzten sie keine Mund-Nasen-Bedeckung auf. Die Frauen erhielten daraufhin ein Hausverbot. Die hinzugezogenen Polizeibeamten fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

