Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofenster zerstört

GronauGronau (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag in Gronau die Seitenscheibe eines parkenden Wagens eingeschlagen. Die Tat ereignete sich zwischen 19.00 Uhr und Mitternacht auf der Kaiserstiege. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Täter nichts aus dem Inneren des Autos entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

