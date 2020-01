Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Abbiegen trotz unklarer Verkehrslage führt zu zwei Verletzten- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 13.01.2020, um 16:40 Uhr, befuhr eine PKW-Führerin die Munzinger Straße in Richtung Osten zur Besanconallee auf dem linken Fahrstreifen. Auf dem rechten fuhr ein unbekannter Fahrer. Beide hielten aufgrund des Rotlichts an der Ampelanlage. Eine weitere Verkehrsteilnehmerin, welche von rechts, aus dem Pendlerparkplatz, die Munzinger Straße queren wollte, fuhr an und stieß mit der erst genannten Fahrerin zusammen, nachdem der unbekannte Fahrer ihr signalisierte, dass sie vor ihm über die Straße könne. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen? Hinweis-Telefon: 0761 882-4421

sk

