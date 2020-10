Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Wohnhaus eingedrungen

GronauGronau (ots)

Schmuck haben Einbrecher am Donnerstag in Gronau aus einem Wohnhaus gestohlen. Um in das Gebäude an der Straße Unland zu gelangen, hatten die Täter vom Garten aus ein Fenster aufgehebelt. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 14.30 und 20.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

