Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Hausfassaden beschmiert - Zeugen gesucht

Radolfzell (ots)

Durch Farbschmierereien haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag, vermutlich nachts, mehrere Gebäude in der Seestraße beschädigt. Die Hauswand eines Geschäfts wurde mit schwarzer Farbe beschmiert. Diesem gegenüber wurde Farbe auf ein Kunststoffelement an einem Gebäude aufgebracht. Ebenso besprühten die Unbekannten die Fassade eines weiteren dortigen Geschäfts mit Farbspray. Bereits am vergangenen Wochenende ist es in der Seetorstraße zu einer ähnlichen Sachbeschädigung durch ein Graffito gekommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder sonstige Hinweise zu den Sprayern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell (Tel. 07732/95066-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Michaela Hirt

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1018

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell