Polizei Münster

POL-MS: Verkerhsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Münster, OT Hafen (ots)

Am 13.10.2020, gegen 16.45 Uhr, kreuzt eine 25-jährige Fahrradfahrerin aus Münster, aus der Bernhard-Ernst-Straße kommend, den Albersloher Weg auf dem dortigen Radweg entgegengesetzt zur vorgesschriebenen Fahrtrichtung. Offensichtlich zeigte die Lichtsignalanlage zu diesem Zeitpunkt bereits Rotlicht für den Verkehr aus der Bernhard-Ernst-Straße. Zeitgleich befährt ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Senden mit seinem PKW den Hansaring in Fahrtrichtung Innenstadt und biegt nach links in den Albersloher Weg ab. Hier kommt es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW. Bei dem Verkehrsunfall verletzt sich die 25-jährige schwer. Sie wird mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verbleibt. Der 49-jährige bleibt unverletzt. An den Fahrzeugen entsteht aufgrund des Zusammenstoßes ein Gesamtsachschaden von ca. 3.200 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Verletzten und Räumung der Unfallstelle wird die Einfahrt in den Albersloher Weg für ca. 20 min. gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Straßen Hansaring und Hafenstraße abgeleitet.

