Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Markelfingen) Gegen Pfosten gefahren

Radolfzell-Markelfingen (ots)

Sachschaden in Höhe von über 4.000 Euro ist am gestrigen Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, durch einen Verkehrsunfall im Schwanenweg entstanden. Ein 52-Jähriger war - von der Kaltbrunner Straße kommend - mit seinem Pkw auf Höhe des Stockerplatzes unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Pfosten auf dem Gehweg prallte. Hierdurch wurde sein VW in Höhe von circa 4.000 Euro beschädigt. Die Schadenshöhe am Pfosten ist bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Michaela Hirt

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1018

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell