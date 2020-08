Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Polizei sucht jungen Mann nach Farbschmierereien an Haltestelle und Lkw-Anhänger

Östringen (ots)

Nach Farbschmierereien an einer Haltestelle und einem Lkw-Anhänger am Freitagabend in Östringen-Odenheim sucht die Polizei nach dem flüchtigen Tatverdächtigen.

Ein Zeuge beobachtete den namentlich nicht bekannten Tatverdächtigen am Freitag um 17 Uhr dabei, wie dieser In der Breitwiese mit einem Stift einen Lkw-Anhänger beschmierte. Zusammen mit einem Verantwortlichen des Anhängers wurde der junge Mann dazu aufgefordert, die Farbe wieder zu entfernen. Dabei flüchtete er jedoch und konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Erst später wurde entdeckt, dass genauso die Haltestelle Odenheim-West auf gleiche Weise verunreinigt ist.

Der Tatverdächtige wird auf zirka 20 Jahre geschätzt. Er war bekleidet mit einer schwarzen kurzen Hose und einem schwarzen ärmellosen T-Shirt. Er trug eine schwarze Baseballmütze und eine schwarze Sonnenbrille. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn unter Telefon 07253 80260 entgegen.

