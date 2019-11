Polizei Bochum

POL-BO: Herne

"Wahnsinnige Kraft" - Renitenter Ladendieb verletzt Detektiv

Bochum (ots)

"Äußerst renitenter Ladendieb in dem Geschäft an der Hauptstraße 211 in Wanne!"

Mit diesem Funkspruch wurden Polizeibeamte am 8. November (Freitag), gegen 9.30 Uhr, zur obigen Örtlichkeit gerufen.

Ein Ladendetektiv (52) hatte den Kriminellen zuvor dabei beobachtet, wie dieser eine Plastiktüte mit diversen Druckerpatronen füllte. Deren Wert: Circa 800 Euro!

Als der Mann, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn der Detektiv an. Sofort schlug der aggressive Dieb auf den 52-Jährigen ein und trat ihm gezielt ins Gesicht sowie gegen den Körper.

Nur durch die Unterstützung von mehreren Angestellten konnte die männliche Person, die nach Angaben der Beteiligten eine "wahnsinnige Kraft aufbrachte", bis zum Eintreffen der Polizisten am Boden fixiert werden.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, mit zur Wache.

Der verletzte Ladendetektiv begab sich nach der Anzeigenerstattung in ärztliche Behandlung.

Die Ermittlungen im Herner Kriminalkommissariat 35 dauern an.

