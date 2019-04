Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Mit 1,9 Promille Unfall verursacht

Spelle (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es in der Straße Zur Kampelbrücke zu einem Verkehrsunfall.

Ein 19-jähriger Mann aus Spelle fuhr die Straße zur Kampelbrücke in Richtung Venhauser Straße. Dabei geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei dort parkenden Autos. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, konnte in unmittelbarer Nähe durch Polizeibeamte jedoch schnell gestellt werden. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Durch den Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher war zudem ohne Führerschein unterwegs. Er wird sich nun für mehrere Straftaten verantworten müssen

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell