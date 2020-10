Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Feuerwehreinsatz nach Brandalarm in einer Firma (14.10.2020)

Tuttlingen (ots)

Bauarbeiter haben am Mittwoch, gegen 10 Uhr, in einer Firma in der Straße "Grubenäcker" unabsichtlich einen Brandalarm ausgelöst, der sich jedoch schnell als Fehlalarm entpuppt hat. Die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften ausgerückt war, konnte nach einer kurzen Überprüfung gleich wieder abrücken.

