POL-KN: (Donaueschingen) Baustellencontainer an der Brigachweg-Brücke aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise (14.10.2020)

Donaueschingen (ots)

In den frühen Abendstunden des Mittwochs, kurz nach 20.30 Uhr, haben mindestens drei unbekannte Täter einen Baustellencontainer an der Brigachweg-Brücke aufgebrochen. Ob und wenn ja, was die Einbrecher entwendet haben, steht noch nicht fest. Zeugen konnten den Einbruch beobachten jedoch keine näheren Angaben zu den Tätern machen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die etwas zu den Tätern sagen können oder am Mittwochabend zu der genannten Zeit eine drei- oder vierköpfige Gruppe im Bereich des Brigachweges beziehungsweise in der Nähe des Reitstadions gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

