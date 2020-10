Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Zwölfjähriges Mädchen bei Sturz mit einem Fahrrad schwer verletzt (14.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Bei einem Sturz mit einem Fahrrad hat sich ein zwölfjähriges Mädchen am Mittwochabend in der Friedhofstraße schwere Kopfverletzungen zugezogen. Das kleine Mädchen war kurz nach 18.30 Uhr mit ihrem Rad alleine auf dem Gehweg der Friedhofstraße in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers oder aus Unachtsamkeit stürzte die Kleine und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Das Mädchen hatte keinen Fahrradhelm auf. Nach einer Erstbehandlung noch an der Unfallörtlichkeit wurde die 12-Jährige von den eingetroffenen Rettungskräften in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

