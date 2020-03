Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zusammenstoß zwischen einfahrenden Pkw und Pedelec-Fahrer (25/0803)

Speyer (ots)

08.03.2020, 15:34 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es in der Franz-Kirrmeier-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 35-jähriger Pedelecfahrer aus Speyer verletzt wurde. Dieser befuhr den dortigem Radweg in Richtung Auestraße und wurde auf Höhe der Tankstelle von einem 33-jährigen Jeep-Fahrer übersehen, der vom Tankstellengelände auf die Franz-Kirrmeier-Straße einfahren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelecfahrer zu Boden und zog sich Verletzungen am Fußgelenk zu. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 600EUR.

