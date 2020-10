Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektrofahrrad entwendet

GronauGronau (ots)

Ein Pedelec im Wert von circa 2.800 Euro haben Diebe in Gronau aus einer verschlossenen Garage gestohlen. Wie sie in diese hineinkamen, ist nicht bekannte. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 12.00 Uhr, und Mittwoch 08.30 Uhr, auf einem Grundstück an der Konrad-Adenauer-Straße. Gestohlen haben die Täter ein Elektrofahrrad vom Typ KTM Servo 8 RTM. Hinweise an die Kripo: Tel. (02562) 9260.

