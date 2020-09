Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Zurücksetzen mit Radfahrer kollidiert

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 13-jähriger Radfahrer am Montag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Ein 37 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 19.45 Uhr mit einem Auto aus einer Einfahrt rückwärts auf die Straße Kusenhook setzen. Dabei stieß der Ahauser mit dem Radfahrer zusammen: Der Jugendliche hatte den in Fahrtrichtung Bahnhofstraße links liegenden Radweg an der Fuistingstraße befahren. Kurz vor der Einmündung war der Ahauser nach links über einen Gehweg in Richtung Kusenhook abgebogen. Ein Rettungswagen brachte den 13-Jährigen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.

