Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Beim Überholen mit Abbieger kollidiert

StadtlohnStadtlohn (ots)

Auf der L 572 ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten und einem Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro gekommen. Ein 57-jähriger aus Lüdinghausen war dort gegen 16.30 Uhr mit einem Pkw und Anhänger in Richtung Südlohn unterwegs. In Höhe der Bauerschaft Hundewick wollte er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. In dieser Situation hatte hinter ihm eine 61 Jahre alte Südlohnerin bereits mit ihrem Wagen zum Überholen angesetzt. Als der Lüdinghausener abbog, stießen beide Autos zusammen. Die leicht verletzte Südlohnerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

