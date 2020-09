Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim: Am 13.09.2020, gegen 02:30 Uhr, wurde in der Marienstraße in Bad Gandersheim eine Haustür aus Glas eingeschlagen. Bei den bislang unbekannten Tätern soll es sich um eine Frau und um einen Mann gahandelt haben. Im weiteren Verlauf des Abends wurde ein Bewohner der betroffenen Wohnung am Telefon beleidigt und bedroht. Das Motiv hierbei dürfte im privaten Bereich liegen. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnr.: 05382 / 919200 beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden. (ata)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell