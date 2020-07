Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 23.07.2020, in der Zeit zwischen 13:00 und 18:00 Uhr, nutzte zumindest ein unbekannter Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Goslarschen Landstraße aus und stieg in das Haus ein.

Zugang in das Innere verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster. Bei der Suche nach Diebesgut stieß er auf Schmuckgegenstände und Elektronikartikel, die entwendet wurden. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Das betroffene Haus befindet sich in der Goslarschen Landstraße auf dem Teilstück zwischen der Straße Galgenbergsfeld und dem Karrenweg.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen zu dem Einbruch werden von der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

