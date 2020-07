Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen- Wasserschlauch gestohlen

Hildesheim (ots)

Lühnde - (jb) Bereits am 18.07.2020 stahlen Unbekannte vom alten Sportplatz in Lühnde einen 50 m langen Schlauch. Dieser diente zur Bewässerung des am Schachtweg gelegenen Sportplatzes. Tatzeit soll zwischen 09.30 Uhr 12.10 Uhr gewesen sein. Hinweise zum Täter erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

