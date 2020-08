Polizei Düren

POL-DN: Garage in Merzenich aufgebrochen

Bild-Infos

Download

Merzenich (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei in der Nacht auf Donnerstag einen Garageneinbruch in Merzenich. Die Täter flüchteten unerkannt und ohne Beute.

Der Schrecken wird einem Anwohner am Merzenicher Steinweg in die Glieder gefahren sein, als er gegen 02:48 Uhr von einem lauten Poltern in einer nahegelegenen Garage geweckt wurde. Nur kurze Zeit später hörte der Zeuge einen Wagen davonfahren.

Ein Blick aus dem Fenster zeigte ein offenstehendes Garagentor. Der Mann rief die Polizei, die wenig später am Tatort eintraf und feststellte, dass Unbekannte das Tor unter Anwendung von grober Gewalt geöffnet hatten. Der Nutzer der Garage gab an, dass die Einbrecher auf erste Nachschau hin nichts entwendet hatten.

Trotzdem bittet die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der 02421 949-6425 mit der der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell