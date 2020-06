Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Carport einer Seniorenresidenz abgebrannt

Lachendorf (ots)

In der Nacht zu heute stand ein Carport einer Seniorenresidenz in Vollbrand. Kurz vor 2 Uhr bemerkte eine Zeugin die Flammen und informierte Feuerwehr und Polizei. Unter dem Carport in der Ackerstraße befanden sich Fahrräder und Elektrorollstühle, die durch den Brand zerstört wurden.

Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

