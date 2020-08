Polizei Düren

POL-DN: Kleinkind bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt

Düren (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein zweijähriges Kind in der Fußgängerzone auf der Josef-Schregel-Straße von einem Fahrradfahrer angefahren. Aufgrund der Verletzungen musste das Kind in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Gegen 17:50 Uhr hielten sich die Eltern des Kindes an einer in der Josef-Schregel-Straße befindlichen Imbissbude auf. Unweit der Essgelegenheit befinden sich Spielgeräte für kleine Kinder auf der Fußgängerzone. Dorthin machte sich das zweijährige Kind des Paares aus Düren auf den Weg. Zeitgleich näherte sich aus Richtung Wirtelstraße kommend ein 31-jähriger Fahrradfahrer. Dieser versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind jedoch nicht mehr vermeiden.

Grundsätzlich ist an der Unfallstelle das Befahren der Fußgängerzone mit einem Fahrrad in Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Zeugen sagten jedoch später der Polizei gegenüber aus, der Mann aus Düren sei mit hoher Geschwindigkeit gefahren.

Das Kind kam durch den Zusammenprall zu Fall und musste von Rettungskräften vor Ort behandelt und dann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde es stationär aufgenommen.

