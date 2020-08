Polizei Düren

POL-DN: Inventar aus Gaststätte gestohlen

Jülich (ots)

Bei einem Einbruch in eine Pizzeria wurden in der Nacht zu Dienstag diverse Küchengeräte sowie Lebensmittel gestohlen. Der oder die Täter müssen ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Ob die Diebe planen, einen eigenen Imbissverkauf zu eröffnen, ist reine Spekulation. Betrachtet man die Auswahl ihres Diebesgutes, kann man sich einer solchen Vermutung allerdings fast nicht verwehren: unter anderem stahlen sie eine Wurst- und Käseschneidemaschine sowie eine Teigknetmaschine, dazu zahlreiche verpackte sowie gekühlte Lebensmittel und Getränke. Auch den Elektromotor eines Gyrosspießes nahmen sie an sich, passend dazu den Fleischspieß aus der Kühlung. Abgerundet wird die Auswahl der Beute durch eine samt Bargeld gestohlene Registrierkasse sowie einem komplett entwendeten Zigarettenautomaten.

Die Täter agierten in der Zeit zwischen Montagabend, 22:40 Uhr, und Dienstagmittag, 12:00 Uhr. Sie stiegen durch eine rückwärtig gelegene Tür in das Lokal an der Alten Reichstraße in Mersch ein. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder auf den Verbleib des Diebesgutes werden an die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

