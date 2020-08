Polizei Düren

POL-DN: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Inden (ots)

Ein Mann und eine Frau wollten am frühen Sonntagmorgen in ein Gebäude der Post in der Merödgener Straße in Inden-Altdorf einbrechen. Zwei Zeuginnen informierten die Polizei, die das Duo auf frischer Tat antreffen konnte.

Kurz nach 06:00 Uhr am Sonntagmorgen ging der Anruf bei der Polizei ein. Zwei Frauen, die sich zur Gebäudesicherung vor Ort aufhielten, bemerkten einen Mann, der sich am Schloss einer Zugangstür zu schaffen machte. Seine Begleiterin stand derweil Schmiere. Die Zeuginnen alarmierten über den Notruf die Polizei, die wenig später eintraf. Das kriminelle Pärchen, ein 38-Jähriger aus Hückelhoven und eine 40-Jährige aus Jülich, wurde vor Ort angetroffen, die Tür hatten sie bis dahin nicht öffnen können.

Eine Überprüfung der beiden ergab, dass gegen sie jeweils ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Sie wurden festgenommen. In unmittelbarer Nähe zum Tatort fanden die Beamten auch das Fahrzeug, mit dem sie angereist waren. Während sich vorne das reguläre Kennzeichen befand, war hinten ein gestohlenes montiert. Das Fahrzeug, in dem sich zudem zahlreiches Werkzeug und eine Vielzahl von Schlüsseln befanden, wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

