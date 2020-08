Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Schulgebäude

Düren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag stieg ein bislang unbekannter Täter in einen Schulkomplex an der Hans-Brückmann-Straße ein. Er legte sich Diebesgut bereit, zum Abtransport reichte die Zeit allerdings nicht aus.

Eine Alarmauslösung rief gegen 04:25 Uhr Sicherheitsdienst und Polizei auf den Plan beziehungsweise zum Schulgebäude in der Innenstadt. Bei der Suche nach Hinweisen oder dem Einbrecher selbst fanden die Beamten letzteren zwar nicht, stattdessen aber diverses Diebesgut, das sich der Unbekannte bereit gelegt hatte.

Vermutlich hatte er bei der Alarmauslösung die Flucht ergriffen, nachdem er durch ein gekipptes Fenster in die Schule eingestiegen war. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensuche am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Wenn Sie diese mit Hinweisen auf verdächtige Beobachtungen unterstützen können, wenden Sie sich an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

