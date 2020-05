Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kraftstoff ausgelaufen; Verkehrsunfälle; Einbruch; Streitigkeiten; Verkehrskontrollen am Lochenpass

Reutlingen (ots)

Dieselkraftstoff aus aufgerissenem Tank ausgelaufen

Etwa 200 bis 300 Liter Dieselkraftstoff sind am Dienstagnachmittag aus einem aufgerissenen Tank eines Lkw ausgelaufen. Gegen 15.50 Uhr bediente ein 30 Jahre alter Arbeiter mit einer Fernsteuerung einen auf Schienen geleiteten Kran auf einem Betriebsgelände in der Hauffstraße. Hierbei stieß der massive Kranfuß gegen den Tank eines vorbeifahrenden Sattelzugs und riss diesen auf. Der ausgelaufene Kraftstoff gelangte über die Schächte des asphaltierten Hofes in die Kanalisation. Neben der Feuerwehr kam ein Vertreter des Umweltschutzamtes des Landratsamtes Reutlingen an den Unglücksort. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Pfullingen (RT): Alkoholisiert aufgefahren

Zwei schrottreife Autos und ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Gönninger Straße ereignet hat. Ein 66-Jähriger war gegen 21.20 Uhr mit seinem Skoda auf der Gönninger Straße ortsauswärts unterwegs, als er mit seinem Wagen zu weit nach rechts kam. Dort krachte der Skoda ins hintere, linke Heck eines am Straßenrand geparkten Opel. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Opel um eine Fahrzeuglänge nach vorne geschoben. Der Skoda wurde angehoben und kippte auf die Fahrerseite. Der Unfallverursacher wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Eine Versorgung durch den vorsorglich angerückten Notarzt und den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 66-Jährigen Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 0,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften angerückt. (cw)

Ohmden (ES): Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag so schwere Verletzungen erlitten, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Ein 73-Jähriger befuhr um 16.10 Uhr mit einer Mercedes E-Klasse die K 1265 von Zell herkommend in Richtung Ohmden. Beim Rechtsabbiegen in die Einfahrt zum Golfplatz übersah er den auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrenden, 56 Jahre alten Radfahrer. Dieser prallte mit seinem Rennrad frontal gegen die Beifahrertür des Pkw. Durch den Sturz zog sich der Mann trotz einem getragenen Fahrradhelm so schwere Kopfverletzungen zu, dass der Transport mit dem Hubschrauber erforderlich war. Der Schaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen. (ms)

Nürtingen (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der Nordtangente erlitten. Der 53-Jährige bog kurz nach 12.30 Uhr mit seiner Ducati von der B 313 herkommend nach links auf die Hochwiesenstraße ab. Unmittelbar nach der Einmündung setzte der Biker zum Überholen zweier vor ihm fahrender Fahrzeuge an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault Trafic einer 51 Jahre alten Frau, die nach links abbiegen wollte. Durch den Aufprall stürzte der Mann auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Seine Maschine war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Beuren (ES): Quad-Lenker übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Dienstagabend an der Kreuzung Linsenhofer-/ Härdtenbühlstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 62-Jähriger war kurz nach 20 Uhr mit seinem VW Transporter auf der Linsenhofer Straße aus Richtung Ortsmitte kommend unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich, über einen abgesenkten Bordstein hinweg, übersah er einen von links aus der Härdtenbühlstraße kommenden, bevorrechtigten 33-jährigen Quad-Lenker. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der 33-Jährige wurde dabei von seinem Fahrzeug geschleudert und musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Sein Quad wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 4.000 Euro beziffert. (rn)

Tübingen (TÜ): In Friseursalon eingebrochen (Zeugenaufruf)

Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 8.20 Uhr, ist ein unbekannter Täter in einen Friseursalon in der Belthlestraße eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu dem Gebäude und entwendete aus den Geschäftsräumen nach derzeitigem Kenntnisstand einen kleineren Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07071/972-8660. (rn)

Albstadt (ZAK): Polizeieinsatz wegen Familienstreit

Aufgrund einer Familienauseinandersetzung ist es am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz in der Straße Scheinweiher in Ebingen gekommen. Kurz nach 18.30 Uhr traf sich eine größere Anzahl an Personen, die in Streit gerieten. Hierbei kam es zu gegenseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen. Um die Kontrahenten zu trennen, fuhren mehrere Streifenwagen vor Ort und erteilten den Beteiligten einen Platzverweis. Das Polizeirevier Albstadt hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen mehrere Personen eingeleitet. (ms)

Straßberg (ZAK): Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der B 463 entstanden. Eine 22-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit einem Renault Captur auf der Bundesstraße von Albstadt herkommend in Richtung Sigmaringen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Straßberg hatte sich ein Rückstau vor einer Ampel gebildet, den die junge Frau zu spät erkannte. Sie prallte mit ihrem Wagen ins Heck eines 5er BMW eines 54 Jahre alten Mannes. Dessen Wagen wurde noch gegen den davorstehenden Skoda eines 36-Jährigen geschoben. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Renault und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Balingen (ZAK): Verkehrskontrollen im Bereich Lochenpass

Zahlreiche Bußgeldanzeigen und auch Fahrverbote sind die Bilanz einer Verkehrsüberwachung die die Verkehrspolizei Balingen am vergangenen Montag im Bereich des Lochenpasses durchgeführt hat. Zwischen zehn Uhr und 18.30 Uhr waren die Verkehrsspezialisten mit einem speziellen, mit einer Videoüberwachungs- und Messanlage ausgerüsteten Motorrad im Bereich der beliebten Strecke unterwegs. Dabei mussten am Lochenpass ein 55-jähriger Balinger Pkw-Fahrer und zwei 54 und 56 Jahre alte Motorradfahrer aus dem Landkreis Freudenstadt angehalten werden, die trotz des Überholverbots und teils auch im unübersichtlichen Kurvenbereich vorausfahrende Fahrzeuge überholt hatten. Gegen alle drei wurden entsprechende Bußgeldanzeigen gefertigt, die mit mindestens 70 Euro und einem Punkt in Flensburg zu Buche schlagen. Wenig später mussten die Polizeibeamten eine 52-jährige Stuttgarterin aus dem Verkehr ziehen, die mit ihrem zu Testzwecken ausgeliehenen Motorrad auf der L 433 zwischen Unterdigisheim und Nusplingen mit mehr als 150 km/h gemessen wurde. Erlaubt waren 100 km/h. Ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte und ein Bußgeld von mindestens 240 Euro kommen nun auf die Frau zu. Auf der L 440, der Zufahrt zum Lochenpass, zwischen Tieringen und Oberdigisheim ignorierten ein 21-jähriger Balinger auf seinem Motorrad und ein 56-jähriger Pkw-Lenker aus Nusplingen die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf der Strecke. Beide wurden jeweils mit mehr als 30 km/h Überschreitung gemessen und gefilmt. Ein Bußgeld von mindestens 120 Euro, ein Punkt mehr auf dem Flensburger Konto und ein einmonatiges Fahrverbot erwartet die beiden Fahrer. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Ratshausen (ZAK): Lkw umgekippt

Ein umgestürzter Lkw hat am Dienstagabend zu einer Vollsperrung der K 7170 zwischen Ratshausen und Hausen am Tann geführt. Gegen 18 Uhr befuhr ein 32-Jähriger die Kreisstraße in Richtung Hausen am Tann und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem LKW auf einem geraden Streckenabschnitt nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem sein Fahrzeug noch mehrere Meter im Straßengraben weitergefahren war, kam es schräg an einer Böschung zum Stehen und kippte anschließend nach links auf die Straße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung des umgekippten Lkws musste die K 7170 bis kurz vor 21 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell