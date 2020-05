POL-RT: Gleitschirmflieger abgestürzt; Einbruch in Tankstelle; Vorfahrt missachtet; Leergutdiebe festgenommen

Polizeipräsidium Reutlingen

Grabenstetten (RT): Gleitschirmflieger abgestürzt

Schwer verletzt wurde ein 51-jähriger Gleitschirmflieger bei einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, zwischen Böhringen und Grabenstetten ereignet hat. Der erfahrene Pilot war zuvor in Neuffen gestartet und wollte im Bereich der K 6758 landen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde sein Gleitschirm während des Landeanflugs von einer Böe erfasst, seitlich nach oben gerissen und gegen einen Baum gedrückt. Der 51-Jährige prallte dabei gegen den Baum und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks aufgenommen. (cw)

Wernau (ES): In Tankstelle eingebrochen

In eine Tankstelle in der Max-Eyth-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster auf der Rückseite Zutritt zum Gebäude. Dort hebelte er mit brachialer Gewalt mehrere Türen auf und gelangte so in den Verkaufsraum und in die Büroräume, die er nach Stehlenswertem durchwühlte. Soweit bislang bekannt ist ließ er zahlreiche Zigarettenstangen und -schachteln, Bargeld und mehrere Behältnisse Motorenöl mitgehen und flüchtete unerkannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag im Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Bahnhofstraße / Rohrer Straße ereignet hat. Eine 58-Jährige war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Ford auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin, die sich mit ihrem Fahrrad bereits im Kreisverkehr befand. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte die Radlerin, wobei sie so schwer verletzt wurde, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock, der vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim (ES): Zwei mutmaßliche Leergutdiebe vorläufig festgenommen

Zwei Männer, die im Verdacht stehen, in größerem Umfang Leergut vom Lagerplatz eines Speditionsgeländes in der Straße Im Hag gestohlen zu haben, sind am Dienstag in Kirchheim vorläufig festgenommen worden.

In den frühen Morgenstunden ging bei der Polizei ein Hinweis ein, dass dort Personen am Werk sind. Gegen 4.20 Uhr fiel den eingesetzten Polizeistreifen ein verdächtiger Lieferwagen in unmittelbarer Nähe auf, der vom Speditionsgelände weggefahren war. Der Sprinter konnte kurz darauf angehalten und ein 26 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden. Einem 35-Jährigen gelang zunächst die Flucht, indem er über die Autobahn rannte. Er konnte jedoch von der Besatzung eines an der Fahndung beteiligten Polizeihubschraubers im Bereich der Autobahnanschlussstelle Kirchheim-West festgestellt und von einer Streifenbesatzung ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

In dem von den Männern benutzten Lieferwagen befanden sich mehrere Säcke mit etwa zweitausend leeren Einwegflaschen. Ob die beiden Verdächtigen auch für zurückliegende Leergutdiebstähle auf dem Gelände ebenfalls in Frage kommen, muss noch ermittelt werden. Die Polizei geht entsprechenden Hinweisen nach. Die teilweise geständigen Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis sie sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten müssen. (ms)

