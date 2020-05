Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 19.05.2020/12.10 Uhr In Getränkemarkt eingebrochen: Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Nürtingen. Bitte diese korrigierte Pressemitteilung verwenden.

Reutlingen (ots)

Erkenbrechtsweiler (ES): In Getränkemarkt eingebrochen

In einen Getränkemarkt in der Weileräckerstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 5.40 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und durchsuchte ihn nach Stehlenswertem. Dabei stieß er auf einen Tresor, den er komplett mitgehen ließ. Da Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell