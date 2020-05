Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrraddieb kurz nach der Tat vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Am Freitagabend (1. Mai, 19:10 Uhr) wählte ein 38-jähriger Essener den Notruf, weil ihm kurze Zeit vorher sein Fahrrad an der Holsterhauser Straße gestohlen worden war - der mutmaßliche Dieb konnte in der Nähe festgenommen werden.

Der 38-Jährige hatte sein Rad mit einem Schloss an einer Bushaltestelle befestigt, um in der Nähe etwas zu erledigen. Als er einige Minuten später zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Ein Streifenwagen konnte den 31-jährigen Dieb an der Rüttenscheider Straße/Kahrstraße stellen.

Das Fahrrad konnte seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Der 31-Jährige wurde zur Identitätsfeststellung zur Wache in Frohnhausen gebracht und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden./ SyC

