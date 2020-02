Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Osnabrück (ots)

Am Samstag, gegen 11:20 Uhr, befuhr eine 23-jährige Osnabrückerin den Ickerweg in Richtung Bremer Straße. Zwischen dem Limberg und der Bahnlinie kam ihr ein Pkw entgegen. Dieser Pkw geriet auf ihre Fahrbahnseite und trotz eines Ausweichmanövers konnte die junge Frau einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher flüchtete. Vor Ort gesicherte Spuren lassen vermuten, dass es sich um einen grauen VW gehandelt haben könnte. Am Pkw der jungen Frau entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet den Verursacher oder die Verursacherin, sich zu melden. Ebenso sind Zeugen aufgerufen, die Hinweise zu dem Vorfall oder einem verdächtigen Fahrzeuge geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/3272215 entgegengenommen.

