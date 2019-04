Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Entlaufenes Pferd schaffte es bis zum Alten Markt

Wilhelmshaven (ots)

Jever. Am 15.04.2019, um 16.25 Uhr wird der Polizei ein reiterloses Pferd am Alten Markt gemeldet. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde das Pferd durch eine sachkundige Passantin beruhigt und festgehalten. Bei dem Tier handelt es sich wohl um einen dunkelbraunen Oldenburger (FOTO). An beiden Vorderläufen sind Farbanhaftungen, die wohl medizinischen Ursprung haben müssten, vorhanden. Das Tier hat zunächst auf einer Weide Unterschlupf gefunden. Der/die Halter(in) wird gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter 04461/92110 zu melden.

