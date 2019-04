Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in ein Büro im Wangerland - Täter wird durch einen aufmerksamen Zeugen beim Hebeln gestört

wangerland - horumersiel. In der Nacht zum Montag, 15.04.2019, 15.04.2019, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Büro in Horumersiel. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Straße Am Huf ein Fenster aufzuhebeln. Dabei wurde der Täter gegen kurz vor halb vier durch einen aufmerksamen Zeugen gestört und angesprochen, so dass dieser die Flucht ergriff.

Die flüchtende Person soll ca. 185 - 190 cm groß gewesen sein und zur Tatzeit ein weißes Basecap getragen haben.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

