POL-WHV: Diebstahl aus einem Papier- und Schreibwarengeschäft in Varel - Polizei sucht Zeugen

varel. Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Neue Straße in Varel. Über einen rückwärtigen Eingang vom Parkplatz gelangten Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten, indem sie die Tür aufhebelten. Entwendet wurden u.a. Bargeld und hochwertige Schreibgeräte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auffälliges im Bereich des Parkplatzes oder in der Neue Straße beobachten konnten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden.

