Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schlauchboot aufgefunden

Oldenburg (ots)

Am 23.08.20, gegen 15.15 Uhr, teilt ein namentlich bekannter Hinweisgeber der Wasserschutzpolizei Brake telefonisch ein treibendes graues Schlauchboot in Höhe Weser-km 39,2 mit. Mit dem auflaufenden Wasser und dem südlichen Wind wurde das führerlose Schlauchboot in das Schilf der Insel Harrier Sand getrieben. Die eingesetzten Beamten fuhren mit dem Einsatzboot "W20" zum Havaristen. Dort angekommen wurde es in Schlepp genommen und zum sicheren Liegeplatz geschleppt. Auf dem grauen Schlauchboot befindet sich ein Plakat mit der Aufschrift in blau "Racaboat". Es ist ca 3,60 m lang und 0,8 m breit. Die Wasserschutzpolizei Brake bittet um Hinweise auf den Eigentümer und über einen möglichen Liegeplatz. Hinweise bitte an folgende Telefonnummer: 04401/70093315

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiinspektion

WSPSt Brake

Telefon: 04401 / 70093315

E-Mail: esd@wspst-brake.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell