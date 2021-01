Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kennzeichendieb ermittelt

Kreimbach-KaulbachKreimbach-Kaulbach (ots)

Am 26.12.2020 wurde in Kreimbach-Kaulbach von einem unbekannten Täter an einem geparkten Audi A3 beide Kennzeichen entwendet. Am 02.01.2020 konnte in Niederkirchen an einem geparkten Golf die gestohlenen Kennzeichen festgestellt werden. Der Besitzer des Golfs gab den Kennzeichendiebstahl zu. |rud

