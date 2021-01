Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen

EhweilerEhweiler (ots)

Am 02.01.2021, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 76-jähriger mit seinem Toyota die B240 von Konken Richtung Kusel, als plötzlich eine 36-jährige Fahrerin mit einem Honda SUV von der Abfahrt der BAB 62 nach links auf die B240 in Richtung Konken einbog und es zum Zusammenstoß kam. Der Toyota Fahrer und die Unfallverursacherin mit ihren drei Mitinsassen wurden leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 23000 Euro. Die B240 musste während der Unfallaufnahme im Bereich der Auffahrt vollständig gesperrt werden. |rud

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell