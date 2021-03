Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Elze: Sicherheitswoche sensibilisiert Verkehrsteilnehmer für Hauptunfallursachen und steigert das persönliche Sicherheitsgefühl

Hildesheim (ots)

Elze (lor) - Das Polizeikommissariat Elze führte in der Zeit vom 15.03.2021 bis zum 21.03.2021 die erste Sicherheitswoche des Jahres durch. Schwerpunktmäßig galt es hierbei, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung durch erhöhte Präsenz zu steigern und gleichzeitig die Hauptunfallursachen zu bekämpfen sowie Fahrradfahrende für spezifische Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizei aus Elze durch den Landkreis Hildesheim und dem Präventionssachbearbeiter der Polizeiinspektion Hildesheim.. Im Laufe der Woche wurden insgesamt 322 Fahrzeuge und elf Fahrradfahrende kontrolliert. Hierbei wurden die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nicht nur mündlich verwarnt. In 158 Fällen leitete die Polizei Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Gründe hierfür waren vielschichtig: Nicht angelegte Sicherheitsgurte, Handybenutzung während der Fahrt und abgelaufene TÜV Plaketten machten nur einen Teil der Verstöße aus. Länger schon gilt überhöhte Geschwindigkeit als eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Auch in der vergangenen Verkehrssicherheitswoche wurden Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer angehalten und in 68 Fällen wegen zu hoher Geschwindigkeit sanktioniert. Dabei sind 20 Geschwindigkeitsverstöße des Landkreises, welcher mit mobilen Blitzgeräten im Einsatz war, mit inbegriffen. Hier konnte zumindest festgehalten werden, dass die Geschwindigkeit in der Elzer Schmiedetorstraße, weitestgehend eingehalten worden ist. Doch auch schwerwiegendere Verkehrsverstöße musste die Polizei Elze ahnden. Insgesamt fünf Strafverfahren mit Verkehrsbezug wurden eingeleitet. Besonders schwerwiegend waren hierbei zwei Trunkenheitsfahrten. Ein 42-jähriger Mann aus Elze fiel hierbei mit 1,14 Promille (AAK) auf, als er mit über 90 km/h Innerorts angehalten worden war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seine Fahrerlaubnis in amtliche Verwahrung geben. Ein 55-jähriger, ungarischer, LKW-Fahrer wurde in Eime kontrolliert und musste ebenfalls ins Krankenhaus nach Gronau zur Blutentnahme. Dieser war mit mehr als 3 Promille unterwegs und darf in Deutschland keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen. Ein Kennzeichenmissbrauch und ein Verfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis waren zwei weitere Strafverfahren, die die Polizeibeamten einleiten mussten. Insgesamt macht die Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Elze deutlich, dass sich Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nicht immer an die geltenden Regeln im Straßenverkehr halten. Das Gefahrenpotential im Verkehr ist jedoch hoch. Die präventiven und verkehrserzieherischen Gespräche der Polizei in der vergangenen Woche versuchten hier dazu beizutragen, den Verkehrsraum in Elze und Umgebung sicherer zu machen.

