POL-HI: Verkehrssicherheitswoche des PK Alfeld vom 15.03.2021 - 21.03.2021

Hildesheim (ots)

Alfeld - (hey) Im oben genannten Zeitraum führte das PK Alfeld im eigenen Zuständigkeitsbereich im Rahmen einer Verkehrssicherheitswoche Verkehrssicherheitsarbeit unter Einbindung von ganzheitlichen Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen sowie Präventionsarbeit durch. Neben den durchgeführten Kontrollen sollte vor allem durch präventive Arbeit eine große Anzahl von Bürgern erreicht werden, um für die gesetzten Schwerpunkte der Verkehrssicherheitswoche zu sensibilisieren. Ziel der Verkehrssicherheitswoche ist es, die allgemeine Verkehrssicherheit durch repressive als auch präventive Maßnahmen zu steigern.

Am Montag, 15.03.2021 wurde die Verkehrssicherheitswoche mit einer groß angelegten Schulwegüberwachung bei der BBS in Alfeld eröffnet. In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht konnte eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern kontrolliert werden und vor allem der präventive Ansatz der Verkehrssicherheitswoche kam zur Geltung.

Im Verlauf der Woche wurden rund um die Uhr weitere gezielte Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Unter anderem mit einer stationären Kontrolle am 16.03.2021 und 17.03.2021 an der B240. Hierbei konnte unter anderem ein unterschlagener Kleintransporter sichergestellt werden. Am 17.03.2021 lag der Schwerpunkt auf dem Schwerlastverkehr.

Am Samstag den 20.03.2021 wurden unter Hinzuziehung des Verkehrssicherheitsberaters der Polizeiinspektion Hildesheim gezielte Radfahrkontrollen durchgeführt. Verwendung fanden hier auch auf den Straßenbelag aufgesprühten Hinweise über die Benutzung des falschen Radweges.

In den Ortschaften Duingen und Freden wurden im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche ebenfalls die Anreise der Schul- und Kindergartenkinder überwacht.

Insgesamt wurden durch die Polizei Alfeld 632 Kraftfahrzeuge und 61 Fahrräder kontrolliert. Von 61 Fahrrädern wurden 15 Fahrräder beanstandet. Bei 28 Radfahrern wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeit festgestellt und entsprechend geahndet. 58 der 156 festgestellten Verstöße waren Geschwindigkeitsübertretungen. Bei den restlichen Verstößen handelte es sich um "Rotlichtverstöße", Verstöße gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (Tuning), mangelhafte Beleuchtung etc.. Ein Kraftfahrzeugführer wurde unter dem Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Insgesamt waren im besagten Zeitraum 54 Beamten der Polizeiinspektion Hildesheim an der Durchführung beteiligt.

