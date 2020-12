Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201230-1: Unbekannte Männer entwendeten Koffer von Baustelle - Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (29. November) hat ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei über zwei unbekannte Männer informiert, die sich unberechtigt auf dem Gelände einer Baustelle aufhielten. Gegen 08:00 Uhr fielen dem Mitarbeiter die beiden Männer auf einer Überwachungskamera auf. Sie verschafften sich unerlaubt Zutritt zu einer Baustelle an der Klosterstraße. Der Angestellte des Sicherheitsdienstes sprach die Unbekannten über einen Außenlautsprecher an. Sie ergriffen daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung und nahmen einen Koffer von der Baustelle mit. Der Inhalt und der genaue Umfang der Beute sind bislang unklar. Die Männer hatten beide kurze Haare und waren schwarz gekleidet. Einer von ihnen trug einen Parka mit Fellbesatz und helle Schuhen. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit auf der Klosterstraße oder in der Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

