Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201228-3: Einbrecher scheiterte - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (23. Dezember) versucht in ein Zweifamilienhaus einzubrechen. Gegen 06:45 Uhr hörte die Anwohnerin (72) eines Zweifamilienhauses an der Straße "Am Schmettenstück" verdächtige Geräusche. Als sie den Geräuschen nachging, löste der Bewegungsmelder, der auf dem Grundstück befindlichen Garagen aus und das Garagentor öffnete und schloss sich sofort wieder. Die 72-Jährige verschaffte sich aus einem anderen Zimmer bessere Sicht auf die Garagen und sah einen schwarz gekleideten Mann, der das Grundstück über eine Zufahrt in Richtung Keldenicher Straße verließ. Der unbekannte Mann hatte zuvor das Fliegengitter eines Kellerfensters heruntergerissen. Der unbekannte Mann war etwa 180 Zentimeter groß, von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell