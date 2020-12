Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201228-1: Schwer verletzter Radfahrer - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Rettungshubschrauber flog einen 53-Jährigen am Sonntagmittag (27. Dezember) in eine Universitätsklinik.

Ein 29-jähriger Kerpener fuhr um 11:40 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße (L) 93 aus Richtung Oberaußem kommend. In Höhe des Parkplatzes Abtsbusch kreuzte ein Radfahrer (53) die Straße vom rechtsseitigen Radweg aus kommend. Der 53-jährige Kerpener blickte laut Zeugenaussagen vor dem Kreuzen der Fahrbahn nicht nach links. Der 29-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Universitätsklinik. Der Autofahrer verletzte sich leicht, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die L 93 war für die Dauer der Unfallaufnahme, bis 13:10 Uhr gesperrt. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell