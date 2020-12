Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201223-5: Autofahrerin als Zeugin gesucht - Pulheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Bereits am 15. Dezember ereignete sich ein Unfall auf der Orrer Straße. Die Polizei sucht die Fahrerin eines weißen Mercedes.

Eine 26-jährige Frau fuhr am 15. Dezember (Dienstag) gegen 08:30 Uhr auf der Orrer Straße mit ihrem Fahrrad. In einem Kindersitz auf dem Gepäckträger saß ihre vierjährige Tochter. Die 26-Jährige fuhr vom Fahrradweg auf die Straße und verursachte einen Unfall mit einem weißen Mercedes. Die Frau stürzte mit dem Fahrrad. Die Autofahrerin hielt an, kümmerte sich um die Frau und das Kind und verständigte einen Rettungswagen. Diese brachten die beiden Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Personalien wurden nicht ausgetauscht. Am Dienstag (22. Dezember) erschien die 26-Jährige, die nur gebrochen deutsch spricht, mit einer Begleitperson auf der Polizeiwache in Pulheim und meldete den Unfall. Die Polizei bittet nun die 60 bis 65 Jahre alte Mercedesfahrerin mit braunem, schulterlangen Haar, sich beim Verkehrskommissariat als Zeugin zu melden. Ihre Aussage ist zur Sachverhaltsrekonstruktion wichtig. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats sind über die Telefonnummer 02233 52-0 zu erreichen. (bb)

