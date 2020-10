Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Wippringsen - Einbruch in Firma

Möhnesee (ots)

In der Nacht auf Dienstag, zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr, ist es in der Straße Am Bismarckturm zu einem Einbruch in eine Firma gekommen. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster mit einem Stein ein und verschafften sich so Zugang zu den Büroräumlichkeiten. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten Bargeld. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf geschätzte 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

