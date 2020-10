Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Wamel - Streit

Möhnesee (ots)

Zu einem handfesten Streit ist es in der Nacht zu Dienstag, gegen 01:45 Uhr, an der Bahnhofstraße gekommen. Acht Personen im Alter von 24 bis 47 Jahren waren verbal aneinander geraten. Als die Polizei mit starken Kräften eintraf, war die körperliche Auseinandersetzung bereits geschlichtet. Ein leicht verletzter 28-jähriger Mann aus Bad Sassendorf wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein anderer, 25-jähriger Mann aus Olpe wurde zur Ausnüchterung mit zur Wache genommen. Die anderen Personen leben in Möhnesee, Dortmund, Arnsberg und Soest. (wo)

