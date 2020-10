Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Brand

Bad Sassendorf (ots)

Gegen 20:45 Uhr am Montagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Teichstraße gerufen. Aus ungeklärter Ursache hatte ein Schuppen, der an eine Garage grenzt, Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 7500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. (wo)

